Dựng 30 nhà bạt tạm cho vùng lũ xã biên giới Nhôn Mai

Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 7, xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) có 73 căn nhà bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn. Để ổn định chỗ ở tạm cho người dân, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương dựng 30 nhà bạt cho các hộ bị mất nhà cửa.

Sáng 11-8, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cho biết, sau khi khảo sát và thống nhất với ban quản lý và các hộ dân ở bản Pà Mứt, xã đã bố trí địa điểm mới tại bản Na Hỷ để dựng nhà tạm, chờ xây dựng nhà ở kiên cố tại khu tái định cư.

Nhiều ngôi nhà của bà con ở xã Nhôn Mai bị đổ sập, cuốn trôi sau lũ lịch sử. Ảnh: HỒ VĂN NGỢI

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động phương tiện vận chuyển vật liệu đến địa phương. Từ chiều 10-8, công tác dọn mặt bằng bắt đầu triển khai. Theo kế hoạch hôm nay 11-8, các lực lượng vũ trang cùng người dân sẽ dựng 13 nhà bạt cho 17 hộ (một số hộ sống chung) bị thiệt hại nặng.

Lực lượng chức năng cùng bà con tiến hành phát mặt bằng để dựng nhà bạt tạm. Ảnh: địa phương cung cấp

Nhà bạt tạm được thiết kế khung đơn giản, phủ bạt, diện tích sử dụng khoảng 24,5m², khu vực bếp nấu được bố trí riêng. Ngoài nhà bạt, mỗi hộ được hỗ trợ thêm một bóng đèn năng lượng mặt trời và bồn chứa nước 2.000 lít.

Lực lượng vũ trang tiến hành dựng nhà bạt tạm cho bà con vùng lũ. Ảnh: địa phương cung cấp

Những căn những nhà dựng tạm cho bà con vùng lũ loại nhà chủ yếu được phủ bằng chất liệu bạt, diện tích sử dụng 24,5m2, các khu vực bếp nấu ăn …được bố trí riêng biệt. Ảnh: địa phương cung cấp

Theo kế hoạch, xã sẽ tiếp tục rà soát để dựng 17 nhà bạt còn lại cho các hộ có nhu cầu cấp thiết.

Những căn nhà bạt tạm giải quyết nhu cầu cấp bách trước mắt cho bà con vùng lũ trong lúc chờ xây dựng khu tái định cư. Ảnh: địa phương cung cấp

Nhôn Mai là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua, với tổng thiệt hại ước tính gần 760 tỷ đồng. Toàn xã có 276 căn nhà bị hư hại, trong đó 73 căn bị cuốn trôi, 20 căn hư hỏng nặng và 142 căn phải di dời khẩn cấp. Công tác khắc phục hậu quả hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn bị chia cắt.

HỒ VĂN NGỢI