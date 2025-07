Nghệ An: Sạt lở nhiều nơi, cứu trợ gặp khó khăn

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến q uốc lộ 16 vào xã Nhôn Mai

Ngày 28-7, quốc lộ 16 vào các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó một ngày, các điểm sạt lở đã tạm được san gạt, ô tô, xe máy có thể ra vào Mỹ Lý.

Tuy nhiên, tối 27-7, mưa lớn lại tiếp tục diễn ra gây sạt lở, bùn đất từ trên núi lại trôi xuống khiến nhiều nơi bị ách tắc. Cùng thời điểm, nước sông Nậm Nơn chảy xiết nên việc chuyển hàng cứu trợ bằng đường thủy từ hướng Mỹ Lý sang Nhôn Mai gặp khó khăn.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết, trước tình hình thời tiết, giao thông tiềm ẩn nguy hiểm, xã phải tạm thời ngừng tiếp nhận cứu trợ để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Tại xã Mường Xén, từ tối 27-7, mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến quốc lộ 7A bị sạt lở nặng, không thể lưu thông. Nhiều đoàn cứu trợ bị mắc kẹt lại Mường Xén, không thể vào sâu các vùng phía trong. Xã Mường Xén phải bố trí cho hơn 70 người vào nghỉ tại Trường THPT Kỳ Sơn.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 7A và để tập trung ưu tiên cho xe của lực lượng hỗ trợ dân, xe hàng cứu trợ, Sở Xây dựng Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đã tạm thời cấm xe tải trọng lớn, đặc biệt là xe chở quặng, lưu thông trên tuyến này.

Ngày 28-7, các lực lượng bộ đội, công an, ngành y tế… tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, nhà cửa; khám bệnh, cấp phát thuốc.

>>> Một số hình ảnh sạt lở ở Nghệ An:

DUY CƯỜNG