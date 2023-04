Đừng quên mang khẩu trang

Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi để kích cầu du lịch sau nhiều năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng tăng trong những ngày gần đây, nhiều chuyên gia y tế lo ngại có thể có làn sóng dịch mới khi cả nước sắp vào kỳ nghỉ lễ dài, nhu cầu đi lại của người dân cao, tập trung đông người…

Cùng với đó, một thông tin đáng quan tâm khi biến thể phụ XBB.1.16 (biến thể được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại đáng quan tâm và có tốc độ lây lan nhanh) đã xuất hiện tại Ấn Độ, Malaysia những ngày qua, tạo tâm lý e ngại cho các nhà dịch tễ học: biến thể phụ này có thể thâm nhập vào Việt Nam bất cứ lúc nào.

Mặc dù cả nước vẫn đang an toàn với dịch Covid-19, miễn dịch cộng đồng tương đối cao, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan. Phải căn cứ tình hình dịch bệnh các nước khác để đánh giá đúng tình hình, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó. Tại Việt Nam, ngành y tế dự báo, thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 sẽ gia tăng do các biến chủng, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2; miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian; cùng với việc mở cửa, nới lỏng các chính sách phòng chống dịch của một số quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân di chuyển, tụ tập vui chơi nhiều, do đó, biện pháp phòng chống dịch cần phải “siết” chặt.

Nhằm góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, cùng với nỗ lực của ngành chức năng, ý thức tuân thủ biện pháp phòng chống dịch của mỗi người dân vẫn là yếu tố căn cơ. Khẩu trang là vaccine rẻ tiền nhất, hiệu quả nhất để chống dịch Covid-19. Sự ý thức của mỗi người trong việc phòng chống bệnh, vì mọi người và vì cộng đồng, nhất là khi tham gia các hoạt động đông người trong kỳ nghỉ lễ, cần được nêu cao.