Chiều 19-1 (28 tháng Chạp), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, các trạm và đội thuộc đơn vị từ 14 giờ 30 đã đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giúp người dân về quê, cũng như vui xuân, đón tết ở TPHCM được an toàn, thông suốt.