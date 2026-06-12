EVN bảo đảm cung cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên phạm vi cả nước.

Ngành điện túc trực ngày đêm, đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh minh họa: EVNHANOI

Trước khi diễn ra kỳ thi, EVN đã ban hành văn bản yêu cầu các tổng công ty điện lực, công ty điện lực trực thuộc xây dựng phương án cấp điện phục vụ kỳ thi.

EVN yêu cầu ưu tiên bảo đảm điện cho các địa điểm ra đề của Bộ GD-ĐT, khu vực in sao đề thi, các điểm thi, địa điểm chấm thi và những cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kỳ thi.

Để hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn cung cấp điện, các đơn vị điện lực không thực hiện ngừng hoặc giảm cung cấp điện theo kế hoạch đối với các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho những địa điểm liên quan đến kỳ thi. Trường hợp phát sinh sự cố bất thường, các đơn vị phải tập trung nhân lực, vật tư và phương tiện để xử lý nhanh, khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

EVN cũng đã yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra lưới điện, xử lý các tồn tại kỹ thuật, chuẩn bị máy phát điện dự phòng và tổ chức trực vận hành, trực xử lý sự cố 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại nhiều địa phương, các công ty điện lực đã chủ động rà soát hệ thống cung cấp điện cho từng điểm thi. Riêng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cam kết không cắt điện tại các địa điểm phục vụ kỳ thi từ ngày 10 đến 13-6-2026. Đơn vị đã chuẩn bị các phương án dự phòng nhằm bảo đảm vận hành liên tục hệ thống camera giám sát, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống làm mát và các yêu cầu bảo mật trong quá trình tổ chức thi.

Việc chủ động triển khai sớm các phương án bảo đảm điện được EVN xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi trên cả nước.

PHÚC HẬU