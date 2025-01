Gần 1 tháng, CSGT TPHCM phạt gần 42.000 trường hợp vi phạm

Ngày 28-1 (tức 29 Tết), Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, sau gần 1 tháng áp dụng Nghị định 168 (từ ngày 1 đến 27-1), CSGT toàn TPHCM đã xử phạt hơn 42.000 trường hợp vi phạm.

CSGT TPHCM lập biên bản xử phạt người vi phạm

CSGT cũng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 6.500 trường hợp, hơn 1.000 trường hợp bị trừ điểm giấy phép…

Phần lớn CSGT TPHCM xử phạt các lỗi: vi phạm nồng độ cồn (hơn 14.000 trường hợp); vi phạm lỗi tốc độ (hơn 4.600 trường hợp); quá tải (51 trường hợp); điều khiển xe khi cơ thể có chất ma túy (gần 200 trường hợp); không chấp hành tín hiệu đèn (560 trường hợp); đi ngược chiều (gần 530 trường hợp); dừng đỗ sai quy định (hơn 3.200 trường hợp); đi không đúng phần đường, làn đường (gần 14.000 trường hợp)…

Trước đó, chiều 24-1, 51 đơn vị CSGT trên toàn TPHCM đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân về quê đón tết được an toàn, thuận lợi.

CSGT TPHCM điều tiết giao thông trên địa bàn

Ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, CSGT còn phát nước suối, khăn lạnh, mũ bảo hiểm, bao lì xì tuyên truyền an toàn giao thông và một số thực phẩm như bánh mì, bánh bao… nhằm hỗ trợ, động viên người dân về quê đón tết an toàn, yên vui.

