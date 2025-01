100% CSGT TPHCM ứng trực, đảm bảo ATGT dịp tết

Ngày 22-1, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, đã chỉ đạo Công an các quận huyện, TP Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ triển khai các kế hoạch, phương án, huy động lực lượng tham gia ứng trực để sẵn sàng giữ vững tình hình an ninh trật tự dịp tết.