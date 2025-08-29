Gần 14.000 phạm nhân được đặc xá trong dịp 2-9

Quang cảnh họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết, đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hóa bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào.

Mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước Cấn Đình Tài chủ trì họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong đợt 2 của năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký, ban hành Quyết định số 1693 đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.

Đây là lần có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất, tính chung cả 2 đợt thì năm 2025 cũng là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu tại họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Thông tin về các đối tượng đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, trong số 13.920 phạm nhân được đặc xá lần này không có phạm nhân nào liên quan các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng cho biết, trong 80 năm qua, Nhà nước đã có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước đã ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

BÍCH QUYÊN