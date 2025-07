Mở rộng đối tượng được xét đặc xá trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Chiều 7-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định 1244 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Họp báo công bố Quyết định 1244 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 ngày 7-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là đợt đặc xá thứ 2 trong năm 2025.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, so với đợt đặc xá lần 1, đối tượng và điều kiện được đặc xá lần này mở rộng hơn, thể hiện chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, trong đó có kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Một số tội danh không được xem xét đặc xá trong đợt 1 nhưng được mở rộng trong đặc xá đợt 2 là: cố ý gây thương tích nhiều lần đối với 1 người hoặc 1 lần đối với nhiều người; chống người thi hành công vụ từ 2 lần trở lên; cướp tài sản nhiều lần, cướp giật tài sản nhiều lần, trộm cắp tài sản nhiều lần; phạm từ 2 tội do cố ý trở lên; có 1 tiền án mà lại bị kết án phạt tù về tội do cố ý…

Điểm mới thứ 2 của đợt đặc xá này là thời gian xem xét thi đua đối với từng loại tội danh được mở rộng hơn. Điểm mới thứ 3 liên quan đến tiêu chí "không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự" khi xét đặc xá.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 8.000 phạm nhân. Mặc dù số lượng người được đặc xá lớn nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không để xảy ra vụ việc phức tạp do người được đặc xá gây ra.

Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện. Công tác đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

BÍCH QUYÊN