Gần 1.600 vận động viên tham gia Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” ở TPHCM

Tối 25-11, Công an TPHCM tổ chức khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX tại TPHCM. Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 30-11-2024, với 89 đoàn và gần 1.600 vận động viên, thành viên các đoàn tham gia.

Lãnh đạo TPHCM, Bộ Công an, Công an TPHCM tặng hoa cho các đoàn tham dự Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” ở TPHCM

Đại hội nhằm thi đua lập thành tích, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (X03) Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” nhấn mạnh, đại hội này là sự kiện lớn của ngành; có ý nghĩa quan trọng để đánh giá tình hình phát triển phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng CAND từ năm 2020-2025; biểu dương lực lượng lượng CAND.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục X03, Bộ Công an phát biểu khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” ở TPHCM

Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm; góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cục trưởng Cục X03 cũng đề nghị Ban tổ chức và các bộ phận chức năng nêu cao trách nhiệm, tổ chức đại hội theo đúng chương trình, kế hoạch; trọng tài điều hành thi đấu đúng luật, đúng điều lệ với tinh thần vô tư, khách quan, công bằng, trung thực; công an các đơn vị, địa phương tham gia thi đấu với tinh thần nhiệt tình, đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, chấp hành nghiêm các quy định...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” ở TPHCM

Dự đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội luôn được Thành ủy, UBND TPHCM đặt lên hàng đầu. Vì thế, Đảng bộ và chính quyền nhân dân TPHCM rất quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa các đoàn tham dự Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” ở TPHCM

Đặc biệt là việc học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện thể chất, kỹ - chiến thuật trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa các đoàn tham dự đại hội

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy chia sẻ thêm, được Bộ Công an chọn là địa điểm đăng cai tổ chức Đại hội khỏe, Thành phố xác định đây là điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an TPHCM có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với Công an các đơn vị, địa phương. Thành ủy, UBND TPHCM đã chủ động chỉ đạo Công an TPHCM tích cực phối hợp với Bộ Công an, các sở ngành, các quận huyện và TP Thủ Đức chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đại hội được tổ chức thành công theo đúng chương trình, kế hoạch, nội dung đã đề ra.

Lãnh đạo TPHCM, Bộ Công an, Công an TPHCM tặng hoa các đoàn tham dự Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” ở TPHCM

“Tôi mong rằng thông qua đại hội, với tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên sẽ cống hiến và thi đấu hết mình, đạt thành tích cao, mang lại hiệu quả, chất lượng môn tốt nhất cho đại hội", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

CHÍ THẠCH