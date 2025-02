Ngày 20-2, tại Hà Nội, Ban liên lạc công an chi viện chiến trường miền Nam tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (21-2-1962 - 21-2-2025).

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao hoa, quà của Bộ Công an tặng Ban liên lạc công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: bocongan.gov.vn

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, với tinh thần “Tất cả vì tiền tuyến lớn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, từ năm 1955, Đảng đoàn, Bộ Công an đã thành lập Tổ cán bộ miền Nam, kịp thời lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện và chi viện hàng ngàn cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cùng nhiều tài liệu, phương tiện, thiết bị, vũ khí để tăng cường cho chiến trường miền Nam.

Trong giai đoạn từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975, Bộ Công an đã chi viện 11.294 cán bộ công an ưu tú cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn trên, 909 đồng chí cán bộ công an đã hy sinh anh dũng; 46 đồng chí bị địch bắt tù đày; hàng ngàn cán bộ bị thương tật, nhiễm chất độc da cam...

Ngày 19-9-2023, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 21-2 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

GIA KHÁNH