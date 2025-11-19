Giá cả tăng cao, cử tri kiến nghị có giải pháp bình ổn

Cử tri TPHCM đã kiến nghị những vấn đề sát sườn, thiết thực đối với đời sống như: quy hoạch treo, môi trường, mỹ quan đô thị, giá cả leo thang…

Chiều 19-11, Tổ đại biểu HĐND TPHCM (đơn vị số 3) tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ trước kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM.

Tổ đại biểu gồm đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; đồng chí Phạm Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết như quy hoạch treo; môi trường – mỹ quan đô thị; an toàn hệ thống điện; giá cả leo thang, an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các tuyến hẻm sâu, đông dân cư…

Về vấn đề quy hoạch treo, cử tri Vũ Bằng, ở hẻm 60 đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, cho biết, tuyến hẻm này nằm trong diện quy hoạch mở rộng suốt 26 năm nhưng đến nay chưa được triển khai. Cử tri đề nghị thành phố sớm thực hiện dự án để ổn định đời sống người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Hoàn (trú phường Nhiêu Lộc) ghi nhận công tác chỉnh trang đô thị thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, phố phường khang trang hơn.

Tuy nhiên, tình trạng dây điện, dây cáp chằng chịt làm mất mỹ quan đô thị và không an toàn.

Vì vậy, cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo ngành chức năng xử lý “mạng nhện” dây cáp, tiến tới ngầm hóa hệ thống. Bên cạnh đó, kiểm tra, xử lý các cây xanh mọc tự phát sát bờ kè kênh Nhiêu Lộc vì có nguy cơ gây lún, sụt.

Cử tri Cao Thị Thùy Hương (trú phường Bàn Cờ) lo ngại trước việc giá cả thị trường tăng cao, nhiều mặt hàng thiết yếu biến động mạnh, như rau muống từ 15.000–20.000 đồng/kg nay lên 40.000 đồng/kg. Cử tri đề nghị thành phố có giải pháp bình ổn thị trường.

Ngoài ra, tình trạng người dân dắt chó, mèo phóng uế nơi công cộng cần được xử lý nghiêm, nhất là khi hầu hết tuyến đường đã có hệ thống camera giám sát.

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Phạm Thành Kiên cảm ơn ý kiến của cử tri, khẳng định đây là những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND TPHCM và chuyển đến cơ quan, ban ngành chức năng để xem xét, giải quyết.

Đồng chí Phạm Thành Kiên cho biết, người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết từng kiến nghị thông qua đại biểu dân cử tại phường hoặc trên ứng dụng dành cho cử tri.

Các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương sẽ được phường phản hồi đầy đủ, kịp thời đến người dân.

VĂN ANH