Chiều 1-10, tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 10 gồm các đại biểu (ĐB): Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh (TPHCM), trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TPHCM.

Chủ tịch nước Lương Cường và đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM, Thiếu tướng Phan Văn Xựng cho biết, từ sau kỳ họp thứ 9 đến ngày 20-9, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động. Cụ thể, tổ chức 7 hội nghị lấy ý kiến đối với 23 dự luật, 1 hội nghị tham vấn đối với 4 dự luật và 1 Hội nghị chuyên đề đối với 2 dự thảo Nghị quyết; lấy ý kiến bằng văn bản đối với toàn bộ các dự án luật, nghị quyết trình kỳ họp thứ 10…

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ ngày 22-9 đến trước kỳ họp thứ 10, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo luật Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức 13 đoàn công tác khảo sát tại 19 phường, xã, đặc khu; 5 công trình đầu tư công và 1 phiên giải trình của Sở Tài Chính, 1 phiên giải trình của UBND TPHCM. Qua đó ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, làm cơ sở để kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, hoàn thiện chính sách pháp luật. Từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, bảo đảm việc thực hiện các chủ trương, chính sách đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-10 tại Nhà Quốc hội, dự kiến bế mạc vào ngày 12-12. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

