Giả Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản của người dân ở quận 12

Ngày 28-11, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Văn Triệu (sinh năm 2006, ngụ tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, tối 15-11, anh K. (sinh năm 2008, ngụ quận 12) lái xe máy đến khu đất trống ở đường TMT7A (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM) thì có nam thanh niên chặn xe. Lúc này, thanh niên xưng là Cảnh sát hình sự và nói anh K. tụ tập đua xe trái phép, sẽ bị phạt 8 triệu đồng.

Người này đưa anh K. tới bãi đất trống phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) rồi cưỡng đoạt của anh này số tiền 500.000 đồng. Tiếp đó, thanh niên đưa anh K. tới căn nhà ở đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) rồi cưỡng đoạt của anh K. một điện thoại di động và tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó tới công an trình báo. Quá trình điều tra, công an xác định Triệu là nghi can gây án nên truy xét bắt giữ ở huyện Bình Chánh. Qua làm việc, Triệu khai cưỡng đoạt tài sản của anh K. để lấy tiền tiêu xài.