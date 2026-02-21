Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8-2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.