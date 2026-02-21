Thanh Hóa: 11 người nhập viện vì ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Cá sấu hỏa tiễn là loài cá nước ngọt, thịt cá rất thơm ngon, bổ dưỡng và có thể sử dụng trong chế biến thực phẩm; tuy nhiên gan và trứng cá lại rất độc nên không được sử dụng trong chế biến thực phẩm.