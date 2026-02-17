Gia Lai: Nông dân đón tết trên ruộng dưa, chờ hái quả ngọt

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều nông dân trồng dưa hấu tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai phải đón tết ngay trên ruộng để túc trực chăm sóc dưa.

Anh Mạc Thanh Liêm đầu tư ruộng dưa 1,7 tỷ đồng, phải đón tết ở ruộng để chăm sóc dưa

Năm nay, khu vực phía Tây Gia Lai có khoảng 2.000 ha dưa hấu, tập trung tại các xã Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao, Phú Túc, Uar, Ia Dreh, Phú Thiện… Phần lớn diện tích do nông dân các xã phía Đông trong tỉnh thuê đất canh tác theo mùa vụ.

Ruộng của ông Lê Văn Hậu

Nhiều diện tích dưa được xuống giống từ tháng 10-2025, dự kiến thu hoạch vào cuối tháng 2-2026. Do dưa cần chăm sóc thường xuyên như làm cỏ, tưới nước, ghim dây, tuyển trái nên người trồng buộc phải ăn ở tại ruộng trong các lán tạm. Việc này khiến nhiều gia đình phải đón tết xa nhà.

Ông Hậu nâng niu từng quả dưa

Tại xã Ia Pa, dưa hấu được trồng trải dài khắp cánh đồng. Xen giữa những luống dưa xanh mướt là các lán bạt xanh, diện tích từ 10 đến 20m² - nơi sinh hoạt của người trồng dưa. Máy bơm liên tục hút nước từ mương dẫn vào ruộng, người dân tất bật nhổ cỏ, ghim dây, cắt bỏ những trái kém chất lượng.

Người dân chăm sóc dưa

Ông Lê Văn Hậu (trú xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) là một trong hàng trăm nông dân rời gia đình lên phía Tây Gia Lai thuê đất trồng dưa và đón tết xa nhà. Tháng 10-2025, ông thuê 2ha đất tại xã Ia Pa để canh tác. Hiện ruộng dưa sinh trưởng tốt, quả to, dự kiến thu hoạch sau tết.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, vợ chồng ông đóng cửa nhà ở quê, ở lại ruộng dưa chăm sóc cây trồng. Lán dưa được dựng ngay trên ruộng, đủ nồi niêu, bếp, nước sinh hoạt, võng và ván ngủ.

Các lán dưa được dựng ngay tại ruộng

Theo ông Hậu, hơn 300 triệu đồng đã được đầu tư vào ruộng dưa, trong khi chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến kỳ thu hoạch nên ông không thể rời ruộng. Hơn 20 năm qua, năm nào ông cũng đón tết trên ruộng dưa. Dịp tết, ông chỉ sắm sửa ít bánh trái, chúc tết anh em quanh ruộng rồi lại tiếp tục chăm sóc dưa, chờ ngày thu hái quả ngọt.

Nơi nghỉ ngơi của người trồng dưa tại các lán trại

Cạnh ruộng dưa của ông Hậu là ruộng dưa rộng 11ha của hai anh em anh Mạc Thanh Liêm, cùng trú xã Tây Sơn. Gần 1,7 tỷ đồng đã được đầu tư nên dịp tết, cả hai người buộc phải bám ruộng, không thể về quê.

“Đón tết trên ruộng dưa nên mọi việc đều giản dị. Ngày tết sang các lán bên cạnh chúc nhau dưa được giá, thương lái chốt mua sớm, mong ai cũng bội thu”, anh Liêm cho biết.

Dưa hấu cần tưới nước hàng ngày, buộc máy bơm phải hoạt động liên tục

Ngày tết, vợ chồng ông Hậu sẽ tự tay nấu ăn và qua các lán trại khác chúc tết đồng nghiệp

Vì nghề trồng dưa nên hơn 20 năm nay, ông Hậu phải đón tết xa quê

Những chiếc lán giữa ruộng là nơi đón tết của nông dân trồng dưa

Chấp nhận đón tết tại ruộng, nông dân kỳ vọng dưa hấu sẽ mang lại quả ngọt

