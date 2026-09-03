Gia Lai: Trao tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ anh Ksor Thưa chữa bệnh suy thận

Chiều 3-9, đại diện Báo SGGP phối hợp với Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, trao 14 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ anh Ksor Thưa (sinh năm 1991, trú tại xã Ia Hiao) để có thêm chi phí điều trị bệnh suy thận.

Ông Phạm Văn Phương (thứ 2 từ phải sang), Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao thay mặt bạn đọc Báo SGGP trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Ksor Thưa

Anh Ksor Thưa mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, mất khả năng lao động, khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Mọi gánh nặng kinh tế hiện dồn lên vai người vợ là chị Nay H'Mieu (sinh năm 1998). Hàng ngày, chị phải làm thuê, làm mướn nhiều công việc để trang trải cuộc sống, chăm lo cho chồng và con. Tuy nhiên, công việc không ổn định, thu nhập ít ỏi, trong khi chi phí điều trị, thuốc men và chạy thận cho chồng ngày càng tăng.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao, cho biết trong lúc gia đình anh Ksor Thưa gặp nhiều khó khăn, sự hỗ trợ của bạn đọc và Báo SGGP là nguồn động viên thiết thực, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia với gia đình. Số tiền hỗ trợ sẽ góp phần giúp anh Thưa có thêm điều kiện duy trì việc điều trị, giảm bớt một phần gánh nặng cho gia đình.

Ngoài số tiền 14 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao đã vận động, kêu gọi hỗ trợ gia đình anh Ksor Thưa hơn 6 triệu đồng.

HỮU PHÚC