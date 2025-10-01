Báo SGGP tiếp nhận 100 triệu đồng từ Minh Tuấn Mobile tặng bà con vùng lũ miền Trung

Chiều 1-10, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile – một thương hiệu bán lẻ thiết bị di động uy tín với hệ thống gần 20 cửa hàng, đã đến Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) trao ủng hộ 100 triệu đồng, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) vừa qua.

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Minh Tuấn xúc động bày tỏ: "Mấy ngày qua, theo dõi thông tin bão số 10 hoành hành, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của đồng bào miền Trung, chúng tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Món quà của chúng tôi chất chứa tấm lòng, tình cảm của toàn thể lãnh đạo, nhân viên hệ thống Minh Tuấn Mobile nhằm hỗ trợ bà con miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai”.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tiếp nhận bảng tượng trưng trị giá 100 triệu đồng từ ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile. Ảnh: VIỆT NGA

Tiếp nhận món quà ý nghĩa từ Minh Tuấn Mobile, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, thay mặt Ban Biên tập và tập thể cán bộ, nhân viên Báo SGGP cảm ơn tấm lòng của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên hệ thống Minh Tuấn Mobile đã tin tưởng, thông qua Báo SGGP trao gửi tình cảm và hỗ trợ đến bà con vùng lũ. Đây cũng là đơn vị đầu tiên đến trực tiếp Báo SGGP trao tặng quà ý nghĩa đến bà con miền Trung trong mùa lũ năm nay.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương khẳng định, Báo SGGP sẽ nhanh chóng chuyển món quà này đến tận tay, đúng đối tượng thụ hưởng tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian sớm nhất.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, sau hơn 2 năm, báo đã vận động được hơn 30 tỷ đồng thực hiện chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường", vận động tặng thư viện, xây dựng và tặng trang thiết bị phòng học, trao học bổng, tặng cặp sách, balo, áo ấm, áo khoác, áo phao… cho học sinh vùng sâu, vùng xa khắp mọi miền đất nước.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương mong rằng, thời gian tới, Minh Tuấn Mobile sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng Báo SGGP trong các chương trình truyền thông, các chương trình xã hội từ thiện khác.

