Giá vàng bật tăng sau nhiều rủi ro liên quan đến đổ vỡ ngân hàng ở Mỹ và châu Âu

Ghi nhận giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 15 giờ ngày 17-3, Công ty PNJ báo giá ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 350.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước.

Cùng thời điểm, tại Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý báo giá ở mức 66,05 triệu đồng/lượng mua vào và 67,15 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 250.000 chiều mua và 150.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 16-3, tăng 1,1 USD/ounce, chốt ở mức 1.919,5 USD/ounce. Đến ngày 17-3, giá vàng tại thị trường châu Á tăng lên 1.938,2 USD/ounce, tăng gần 20 USD/ounce so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 55,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 11,75 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang ở vùng giá cao nhất trong hơn 1 tháng qua, được giới chuyên gia nhận định do nhà đầu tư lo ngại về bất ổn trong hệ thống ngân hàng sau khi 2 ngân hàng ở Mỹ (SVB và First Republic Bank) sụp đổ và một ngân hàng ở Thụy Sỹ (Credit Suisse) bị mất thanh khoản. Ngay cả khi Credit Suisse đã được cơ quan chức năng Thụy Sỹ cam kết bơm thanh khoản và một nhóm ngân hàng Mỹ cũng đã cung cấp 30 tỷ USD cho First Republic Bank nhằm ngăn vụ sụp đổ, nhà đầu tư vẫn đổ xô mua vàng vì họ cho rằng vàng là tài sản trú ẩn an toàn trước những bất ổn kinh tế.