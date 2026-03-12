Giá vàng sáng 12-3 đã điều chỉnh giảm do áp lực chốt lời

Giá vàng thế giới sáng 12-3 đã giảm nhẹ khi nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiến kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh.