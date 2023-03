Giải cứu 5 người thoát khỏi vụ cháy ở Hà Nội

5 người quê ở các tỉnh Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc vừa được lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) giải cứu ra khỏi một vụ cháy trên địa bàn.

Tối 14-3, khoảng 20 giờ 20, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo cháy tại Tòa TT6.1B, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Sau 5 phút, 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường; đồng thời, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành các biện pháp chữa cháy, chống cháy lan.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ phòng chứa vải tầng 1, buồng thang không có cửa ngăn khói, khói xâm lấn buồng thang lan lên các khu vực tầng trên; trong khi đó, một số người sinh sống ở trên các tầng cùng chạy lên ban công tầng 5 chờ lực lượng chức năng giải cứu.

Cùng thời điểm, lực lượng chữa cháy tiến hành dập lửa tại tầng 1; Công an quận Thanh Xuân và Hoàng Mai cùng phối hợp đưa những người trên tầng 5 thông qua thang bộ xuống vị trí an toàn rồi bàn giao cho lực lượng y tế và công an phường.

Sau khoảng 5 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt; thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 7-10m2.

Điểm cháy được xác định xuất phát từ tầng 1, phòng chứa vải. Sau đó, khói từ đám cháy lan lên các tầng trên. Đây được xác định là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tầng 1 là phòng chứa vải, các tầng trên cho thuê phòng trọ, chủ nhà không ở cùng.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.