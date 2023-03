Cháy rụi tàu cá ở xã đảo Thổ Châu, thiệt hại 15 tỷ đồng

Ngày 13-3, cơ quan chức năng xã Thổ Châu, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá đang neo đậu tại khu vực ấp Bãi Ngự, làm thiệt hại gần 15 tỷ đồng. May mắn 5 thuyền viên trên tàu được Bộ đội Biên phòng Thổ Châu và các lực lượng ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Theo các cơ quan chức năng trên địa bàn xã Thổ Châu, khoảng 0 giờ ngày 13-3, tàu cá mang biển hiệu NA.98388 do ông Đậu Đình Kham (54 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng đang neo đậu trên vùng biển ấp Bãi Ngự, cách cảng cá Thổ Châu khoảng 1km thì bất ngờ bị chập điện và bốc cháy dữ dội.

Lúc này, các thuyền viên trên tàu nỗ lực dập lửa nhưng không thành. Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng Thổ Châu, Trung đoàn 152, Quân khu 9, Ban CHQS xã, công an xã đã điều động gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu. Tuy nhiên, lúc này trên tàu đang chứa 10.000 lít dầu nên đám cháy bùng phát dữ dội, do tàu đang neo đậu cách bờ khá xa, không có trang thiết bị chuyên dụng nên các lực lượng chức năng không thể dập tắt đám cháy. Lực lượng tham gia cứu hộ nhanh chóng chuyển sang phương án cứu người và đưa 5 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn.

Sau đó, tàu cá đứt dây neo và trôi dạt vào ghềnh đá rồi cháy rụi hoàn toàn. Tuy không thiệt hại về người nhưng vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 15 tỷ đồng. Hiện sức khỏe các thuyền viên trên tàu ổn định, các đơn vị chức năng vẫn đang lấy lời khai, điều tra nguyên nhân cháy.