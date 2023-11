Giải cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường mắc kẹt giữa 2 bức tường

Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã giải cứu thành công người đàn ông biểu hiện bất thường mắc kẹt giữa 2 bức tường nhà dân ở quận 4.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 28-11, người đàn ông (30 tuổi) có biểu hiện bất thường đi trên mái tôn căn nhà 4 tầng ở hẻm đường Xóm Chiếu (phường 13, quận 4, TPHCM) thì bị trượt mái tôn rơi xuống khe hở giữa 2 căn nhà. Người dân phát hiện tìm cách cứu nhưng không được nên báo cơ quan chức năng.

Phòng PC07 đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt phối hợp cùng Công an quận 4 tiếp cận hiện trường. Sau nhiều giờ thả dây xuống khe hở kéo nạn nhân lên không thành, lực lượng chức năng buộc phải đập tường một căn nhà.

Đến 1 giờ 40 ngày 29-11, bức tường được lực lượng chức năng đập để lộ khoảng trống cho nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông bị mắc kẹt vẫn cố thủ tại chỗ.

Sau 20 phút động viên, trấn an và khuyên nhủ nạn nhân chui ra, công an buộc phải dùng sức kéo nạn nhân ra ngoài mặc cho người này chống cự quyết liệt. Ít phút sau, người đàn ông được giải cứu thành công đưa ra ngoài với một số vết thương do va đập vào khe tường.

Lực lượng chức năng sơ cứu và cho nạn nhân ngậm khăn để tránh cắn lưỡi trong tình trạng bất ổn về tâm lý. Sau đó, người đàn ông được Công an quận 4 tiếp nhận để tiếp tục điều tra.