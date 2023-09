Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 - năm 2023: Tôn vinh 58 công trình, giải pháp sáng tạo

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Động lực cho nghiên cứu, sáng tạo

Trăn trở với nỗi đau của người bệnh, nhóm tác giả Bệnh viện Ung bướu TPHCM dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng “Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư”.

TS-BS CKII Nguyễn Anh Khôi, Bệnh viện Ung bướu TPHCM chia sẻ, phương pháp này trên thế giới đã có nhưng người bệnh Việt Nam rất khó tiếp cận do chi phí cao và phải ra nước ngoài phẫu thuật. Vì vậy, nhóm nghiên cứu để người bệnh điều trị trong nước với chi phí thấp. Công trình này là một trong 3 công trình xuất sắc đoạt giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3.

Bác sĩ Nguyễn Anh Khôi, đại diện nhóm tác giả, chia sẻ, giải thưởng là động lực để người nghiên cứu khoa học thấy công sức mình đầu tư được công nhận. Đây cũng là động lực để con đường sáng tạo của người làm công tác nghiên cứu được phát huy trong thời gian tới.

Ông Trần Duy Hào, Giám đốc Công ty CP Giải pháp chuyên gia STAR GLOBAL bày tỏ xúc động khi công trình Hệ sinh thái chuyển đổi số “Web/app tương tác thông minh 3D/360” đạt giải Nhì. Giải pháp từ công trình cho phép tạo ra bản sao thế giới thực trong thế giới số để mọi người có thể tham quan, tiếp cận từ xa bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi đâu. Ông bày tỏ mong muốn qua giải thưởng sẽ giúp các giải pháp sáng tạo nhận được sự hỗ trợ của thành phố để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Ba công trình đạt giải Nhất

- Phương pháp “Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư” của nhóm tác giả Bệnh viện Ung Bướu. Phương pháp này không chỉ giúp giảm chi phí cho bệnh nhân mà còn giúp bệnh nhân mau hết đau và mục tiêu dài hạn là giúp bệnh nhân ở giai đoạn trễ kéo dài sự sống, giao tiếp được.

- Tác phẩm Kịch Múa “Kiều” của nhóm biên đạo thuộc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc vũ kịch. Tác phẩm được đánh giá đã kết hợp nhuần nhuyễn nét đẹp nghệ thuật truyền thống và phương pháp tư duy sáng tạo hiện đại, gắn liền hơi thở cuộc sống.

- Giải pháp “Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM trong thời kỳ mới” của nhóm tác giả Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM. Công trình dự báo những nhân tố tác động, tình huống, thách thức về quốc phòng, an ninh và đề ra hệ thống giải pháp cơ bản, toàn diện, có tính đặc thù, khả thi, nhằm đảm bảo phát triển bền vững.