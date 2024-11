Giám đốc Công an tỉnh Sơn La được điều động giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận công tác và giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động, kể từ ngày 6-11-2024.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, khả năng bao quát, điều hành đơn vị. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân cũng đã kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, có kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo công tác chuyên môn cả về nghiệp vụ an ninh và cảnh sát...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân được điều động đến nhận công tác, giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân sinh năm 1976, quê tỉnh Phú Thọ; trình độ Tiến sĩ Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát điều tra, Cao cấp Lý luận chính trị. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đã đảm nhận các chức vụ như Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Trưởng công an huyện; Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 11-2019 đến tháng 10-2024, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.