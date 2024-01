Giám đốc Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội bị bắt

Chiều 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gian lận bảo hiểm y tế", xảy ra tại Công ty TNHH Y tế Đức Giang - Hà Nội.

Công an tỉnh Bắc Giang đọc lệnh bắt bà Nguyễn Thị Huế

Cùng với quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Huế về tội "Gian lận bảo hiểm y tế" theo quy định tại khoản 2, điều 215, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện thông tin về việc có dấu hiệu gian lận bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội nên đã tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ.

Tới nay, đã xác định bà Nguyễn Thị Huế với vai trò giám đốc phòng khám đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để chiếm đoạt số tiền lớn.

GIA KHÁNH