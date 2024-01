Gian nan nuôi chị gái và em trai tật nguyền

Bà Bình từ nhỏ 2 chân bị co rút, lưng cong. Lớn lên, bà tập di chuyển trong nhà bằng tay bám vào 2 đòn gỗ nhưng hết sức khó khăn, nay còn khó hơn bởi tuổi đã cao lại hay đau xương khớp, vai gáy. Còn ông Chiến do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam nên khi sinh ra thì 2 chân đã co quắp, tay trái bị tật khèo, co rút. Mặc dù gia đình đã bán hết tài sản, vay mượn tiền của người thân, xóm làng đưa bà Bình và ông Chiến đi khắp các bệnh viện ở Hà Tĩnh, Hà Nội điều trị nhưng không có kết quả.

Rất vất vả trong việc chăm sóc chị gái và em trai tật nguyền suốt nhiều năm, cộng với tuổi tác cũng khiến bà Thiện đổ bệnh với huyết áp thấp, đau lưng, sưng khớp xương tay trái và gót chân trái, đi lại khó khăn. Nhà không có ruộng rẫy, cuộc sống của 3 chị em phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền Nhà nước trợ cấp người tàn tật của bà Bình, chế độ người nhiễm chất độc da cam của ông Chiến và khoản công chăm sóc 2 người bệnh của bà Thiện. Thời gian và bệnh tật đang bào mòn sức khỏe của 3 chị em đáng thương, đặc biệt là ông Chiến. Rất mong có sự tương trợ thêm từ các mạnh thường quân gần xa tiếp sức cho 3 chị em bà Thiện.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-05.

DƯƠNG QUANG