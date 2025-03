Giáo dục truyền thống qua từng phần việc thiết thực

Các công trình đã góp phần giáo dục truyền thống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố về ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; từ đó khơi gợi, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc trong người trẻ.

Xây dựng điểm vui chơi dành cho thiếu nhi

Giờ giải lao, học sinh Trường Tiểu học An Thới Đông (huyện Cần Giờ) tập trung về khu vực sân chơi thiếu nhi để chơi xích đu, bập bênh, thú nhún… Em Lê Ngọc Đan Thư (lớp 3.1) bày tỏ: “Trước đây, giờ ra chơi em chỉ ngồi trò chuyện cùng bạn, nhưng bây giờ có sân chơi, em thấy hào hứng với giờ ra chơi hơn”.

Anh Triệu Thành Tuấn, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Cần Giờ, cho biết, đây là 1 trong 8 công trình sân chơi thiếu nhi được thực hiện hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên địa bàn huyện Cần Giờ. Công trình có tổng kinh phí 80 triệu đồng, được khánh thành vào ngày 21-1-2025.

“Trường Tiểu học An Thới Đông có diện tích lớn và học sinh đông, tuy nhiên lại chưa được trang bị sân chơi thiếu nhi, các sân chơi được xây dựng tại xã cũng ít. Từ nhu cầu đó, Huyện đoàn chọn Trường Tiểu học An Thới Đông để xây dựng mới sân chơi thiếu nhi”, anh Tuấn cho hay.

Tại quận 11, nhiều tháng nay, mỗi buổi chiều, chị Lâm Thị Na Ry (ngụ đường Kênh Tân Hóa) dẫn con gái đến sân chơi thiếu nhi trên đường Kênh Tân Hóa (phường 3) để vui chơi. “Các con tôi thoải mái vui chơi, không phải đóng tiền”, chị Ry cho biết.

Chị Dương Nguyễn Thùy Trang, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội quận 11, thông tin, sân chơi thiếu nhi là công trình măng non do Hội đồng Đội quận 11 thực hiện, là một trong những hạng mục của Công trình thanh niên “Tuyến đường Kênh Tân Hóa văn minh, sạch đẹp, an toàn” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng giá trị của hạng mục là 30 triệu đồng. Công trình có sự đóng góp của hơn 8.000 đội viên, học sinh quận 11 thông qua nguồn kinh phí thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân, 2 công trình trên nằm trong 50 công trình xây dựng mới, sửa chữa điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố, được Thành đoàn TPHCM triển khai thực hiện trong thời gian qua. Trong tuần cao điểm Tháng Thanh niên năm 2025, vào ngày 23-3, nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thiếu nhi sẽ được khánh thành từ sự góp sức của đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Gạch nối lịch sử từ sông Sài Gòn

Trong dịp khai mạc Tháng Thanh niên năm 2025 vừa qua, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu thành phố được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hát về thành phố từ con sông lịch sử” do Thành đoàn TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng Quận đoàn 1, Công ty TNHH SaiGon WaterGo tổ chức tại Bến Bạch Đằng. Chương trình đưa người nghe hòa cùng dòng chảy hào hùng của dân tộc ngay trên con sông Sài Gòn lịch sử.

Đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình nghệ thuật “Hát về thành phố từ con sông lịch sử”. Ảnh: HỒNG HẢI

Theo Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trần Thu Hà, tiếp nối thành công của giai đoạn 1, Thành đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tiếp tục triển khai công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi” - giai đoạn 2.

Công trình tập trung vào việc nâng cấp bản đồ điện tử “Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi”, liên kết với các website, ứng dụng “Tuổi trẻ thành phố Bác”. Đây là công trình giúp phát huy kiến thức, chuyên môn, sự sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên, đặc biệt là trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ của thành phố, trong đóng góp các ý tưởng, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phát huy lợi thế và tiềm năng sông Sài Gòn.

Thời gian qua, bản đồ điện tử “Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi” đã lan tỏa tinh thần tự hào lịch sử, văn hóa truyền thống của thành phố đến người trẻ. Từ bản đồ này, hàng ngàn đoàn viên, thanh thiếu nhi được tham quan, tìm hiểu về các địa danh lịch sử như: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Dinh quận Hóc Môn, Khu tưởng niệm lịch sử Ngã Ba Giồng, chùa Văn Thánh… chỉ bằng những cái nhấp chuột. Không chỉ giới thiệu địa điểm, bản đồ còn tích hợp, chỉ dẫn đường đi, tạo bình luận, chia sẻ... nhằm lan tỏa thông tin đến nhiều bạn trẻ.

Từ công trình này, Thành đoàn TPHCM tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị tại các tuyến rạch, con kênh thuộc tuyến sông Vàm Thuật. Qua đó không chỉ cải thiện môi trường, thu hút hàng chục ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham dự, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, văn hóa gắn liền với sông Sài Gòn, hướng tới chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xây dựng “Đảo thanh niên” tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM) là một trong những công trình được Thành đoàn TPHCM xác định thực hiện nhằm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa đã được triển khai tại xã đảo, trong đó chương trình “Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ” đang được đẩy mạnh và là công trình được sự đóng góp công sức, chi phí từ nhiều nguồn lực. * Lễ hội Thanh niên TPHCM (Youth Fest) 2025 với chủ đề “Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và chia sẻ” sẽ diễn ra trong ba ngày (từ ngày 21-3 đến ngày 23-3). Lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dự kiến nhiều hoạt động sẽ diễn ra xuyên suốt 3 ngày của lễ hội.

