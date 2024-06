Hà Nội: Bắt được đối tượng đập kính 9 xe ô tô

Nghi can đập kính 9 xe ô tô phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông được xác định là Thái Văn Quang (sinh năm 2000, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Sáng 22-6, Công an quận Hà Đông cho hay, đã bắt được nghi can đập kính của 9 chiếc xe ô tô tại khu đô thị Văn Quán ngày 17-6.

Theo thông tin ban đầu, sau khi sự việc xảy ra, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội điều tra, xác định các đối tượng nghi vấn. Đến ngày 21-6, nghi can bước đầu được xác định là Thái Văn Quang.

Đối tượng Thái Văn Quang

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thái Văn Quang khai nhận, bản thân có vợ là giáo viên nhưng vì mâu thuẫn với gia đình nên Quang bỏ nhà ra Hà Nội.

Cách đây mấy tháng, Quang lang thang đến khu vực xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, rồi xin vào làm ở một quán cơm thiện nguyện. Thấy vẻ ngoài hiền lành của Quang, chủ quán còn cho ăn ngủ tại chỗ. Công việc ở quán cơm không giúp Quang đủ trang trải cuộc sống.

Bí tiền, Quang nảy ra ý định đi trộm cắp và nghĩ đến những chiếc xe ô tô dừng đỗ qua đêm trong các khu dân cư không có người trông giữ. Đối tượng sau đó đặt mua 1 chiếc búa và 1 đôi găng tay.

Khoảng 20 giờ ngày 16-6, Quang nhét búa, găng tay, áo mưa vào ba lô, đi bộ từ quán cơm ra bến xe buýt, rồi đến 1 quán net ở khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Sau đó ngồi chơi đến khoảng gần 23 giờ 30 thì rời quán, đi bộ dọc đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông.

Gần 0 giờ ngày 16-6, Quang đi tới đoạn đường Nguyễn Khuyến rẽ vào khu đô thị Văn Quán. Lúc này, đối tượng mặc áo mưa, đội mũ kín để tránh bị nhận diện. Đến khu vực sân khu chung cư CT8, Quang phát hiện 2 xe ô tô không có người trông giữ. Đập vỡ cửa kính 1 xe nhưng không lấy được gì, quay sang chiếc thứ 2 đập tiếp, lục soát thì hệ thống báo động trên xe kích hoạt. Sợ hãi, Quang bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hình ảnh đối tượng trong đêm ngày 17-6 qua camera an ninh

Sau đó, Quang quay lại địa bàn phường Văn Quán, đi theo đường 19-5, đập vỡ kính 1 xe ô tô màu đỏ, lấy được 1 tai nghe không dây, 3 tờ tiền mệnh giá 2 USD. Sang đến chung cư CT8 (địa điểm gây án ban đầu), Quang tiếp tục đập vỡ kính 6 xe ô tô nữa.

Theo lời khai của Quang, đối tượng chỉ lấy được 1 sạc dự phòng màu trắng, 1 lọ sáp vuốt tóc, ít tiền lẻ. Nhưng qua trình báo của 9 bị hại trong vụ án, có 1 trường hợp bị lấy mất số tiền hơn 18 triệu đồng để trong xe ô tô.

Sau khi đập vỡ kính tổng cộng 9 chiếc xe, Quang đi bộ lòng vòng qua nhiều tuyến đường, thay đổi trang phục, dép, rồi cuối cùng đi xe buýt quay về quán cơm.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 17-6, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc đêm 16, rạng sáng 17-6, có hiện tượng nhiều xe ô tô để qua đêm tại vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, bị kẻ gian đập kính, có dấu hiệu lục lọi đồ đạc.

Tin liên quan Hà Nội: Điều tra vụ 9 xe ô tô để qua đêm bị đập vỡ kính

GIA KHÁNH