Hà Nội lắp đặt gần 300 màn hình LED phục vụ lễ kỷ niệm và diễu binh 2-9

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc bố trí hệ thống thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi của đông đảo người dân, giảm áp lực tập trung về khu vực Quảng trường Ba Đình – nơi tổ chức lễ kỷ niệm và diễu binh – diễu hành chính thức. Đồng thời, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong nhân dân Thủ đô.

TP Hà Nội sẽ lắp đặt nhiều màn hình LED để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025)

Cụ thể, thành phố sẽ lắp đặt 14 màn hình LED tại 11 điểm thuộc 3 tuyến đường diễu binh, diễu hành; 7 màn hình tại 6 cửa ngõ Thủ đô; 136 màn hình tại các điểm công cộng do chính quyền cơ sở bố trí (ưu tiên sử dụng thiết bị sẵn có tại các trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học, sân vận động…). Cùng với đó, 127 màn hình LED đang vận hành do doanh nghiệp quản lý trên địa bàn cũng sẽ được huy động để phát các nội dung cổ động, tuyên truyền về sự kiện.

Thời gian hoàn tất lắp đặt hệ thống màn hình LED chậm nhất là ngày 27-8; hệ thống sẽ vận hành từ ngày 28-8 đến hết ngày 2-9.

Đối với hệ thống loa truyền thanh, toàn bộ thiết bị được thuê phục vụ riêng cho sự kiện, không đặt yêu cầu tái sử dụng. Tuyến đường diễu binh – diễu hành dài khoảng 10km sẽ được chia thành 200 đoạn (mỗi đoạn cách nhau 30–50m), bố trí tổng cộng khoảng 400 loa treo trên cột điện hoặc cột đèn cao từ 3,5–4,5m, bảo đảm độ phủ âm thanh đồng đều, phục vụ truyền phát hiệu lệnh, nhạc hành khúc và nghi lễ theo kịch bản điều hành của Ban tổ chức.

Việc lắp đặt hệ thống loa hoàn thành trước ngày 20-8; thử nghiệm đồng bộ từ 20-8 đến 30-8 (kết hợp với lịch sơ duyệt, tổng duyệt của UBND TP và Ban Chỉ đạo Trung ương). Hệ thống vận hành chính thức vào ngày 2-9.

UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ trang thiết bị phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng hình ảnh – âm thanh ngoài trời, đồng thời tuân thủ các quy định về an ninh thông tin, an toàn giao thông, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ môi trường.

KHÁNH NGUYỄN