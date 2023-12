Hà Nội mưa lạnh, miền Trung mưa to, từ mai sẽ ngớt

Sau khoảng 1 tuần nóng bức bất thường do nền nhiệt cao, ngày 1-12, Hà Nội đổ mưa kèm gió lạnh, kéo dài cả ngày không ngớt. Tại miền Trung cũng có mưa to.



Ngày 1-12, không khí lạnh đã tràn về Hà Nội và miền Bắc, gây đợt mưa trên diện rộng, kéo dài cả ngày không ngớt, nền nhiệt giảm mạnh. Các trạm đo tại Hà Nội ghi nhận nhiệt độ phổ biến ban ngày là 18-19oC, còn tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn… chỉ có 14-15oC, trời mưa rét.



Đến chiều 1-12, sóng không khí lạnh đã lan tỏa xuống tới Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Trên vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo ngày 2-12, mưa gió ở miền Bắc sẽ giảm, nhưng trời vẫn rét. Nền nhiệt phổ biến là 15-18oC, vùng núi cao có thể xuống dưới 11oC.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to trên 140mm (tính đến chiều 1-12) như: Chợ Tràng (Nghệ An) 142mm, Đò Điệm (Hà Tĩnh) 293mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 163mm, Tà Long (Quảng Trị) 157mm, đập thủy điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 149mm…

Đợt mưa này còn tiếp diễn trong ngày 2-12. Các trọng tâm mưa là Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa (có nơi trên 200mm); khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có thể mưa trên 350mm. Từ đêm 3-12, mưa lớn ở các khu vực này sẽ giảm dần.

Trong các ngày 2 và 3-12, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Đông Tây Nguyên có thể mưa to. Nam bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.