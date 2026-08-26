Bản tin tối 26-8: Chi Dân, An Tây và Trúc Phương nói lời sau cùng tại tòa

Bản tin tối 26-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM trình đề xuất chuyển 29 xã thành phường; Vụ án VN10: Bị cáo bật khóc vì "ham chơi nên vi phạm pháp luật"...



