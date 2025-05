Hà Nội ngập nặng ngay cơn mưa đầu mùa

Trận mưa sáng 1-5 khiến nước tràn vào nhà trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội

Hàng loạt tuyến phố trung tâm Hà Nội rơi vào tình trạng ngập nặng như Nguyễn Xiển, Đồng Me, Minh Khai, Láng, Phan Bội Châu, Kim Mã, Duy Tân, Phùng Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Thụy Khuê, Hoa Bằng… Khu vực ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, đại lộ Thăng Long xuất hiện các điểm ngập sâu tới 40-60cm. Tại nhiều điểm ngập, người dân phải lội bì bõm, nhiều xe chết máy... Một số khu chung cư và tầng hầm cũng bị nước bao vây, gây thiệt hại không nhỏ.

Nguyên nhân trực tiếp gây trận mưa này là do tác động đồng thời của một khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn về, kết hợp với gió Đông mang hơi ẩm từ vịnh Bắc bộ vào đất liền. Trên nền khí quyển có sẵn độ ẩm cao, hiện tượng hội tụ gió ở tầng thấp (dưới 1.500m) hình thành mây đối lưu dày đặc và mưa rào mạnh. Hiệu ứng đô thị cũng là tác nhân đẩy hơi nước tích tụ ban ngày lên cao, gặp không khí lạnh liền ngưng tụ thành mưa.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi khiến Hà Nội ngập nặng ngay từ đầu mùa mưa là do hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trận mưa không phải là cực đoan, song hệ thống thoát nước lại không tiêu thoát kịp. Nhiều tuyến cống xuống cấp, tắc nghẽn do rác thải và bùn đất lâu ngày tích tụ, trong khi bề mặt đô thị bị bê tông hóa, không còn khả năng thẩm thấu. Các điểm trũng như Nguyễn Xiển, Đồng Me, Minh Khai… vốn là “túi nước” tự nhiên, nay càng trở thành rốn ngập khi có mưa.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã huy động lực lượng ứng trực từ sớm, triển khai máy bơm tại các điểm ngập nặng. Do lượng mưa dồn trong thời gian ngắn nên việc xử lý gặp khó khăn, nhiều tuyến phố đến gần trưa vẫn chưa hoàn toàn rút nước.

Theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động Vrain, trong ngày 1-5, từ Bắc bộ đến Huế có mưa đến mưa to diện rộng. Cập nhật đến chiều 1-5, đã có 30 tỉnh, thành phố có mưa. Các khu vực có mưa to nhất là Tuyên Quang (104,8mm), Thái Nguyên (96,2mm), Hà Giang (95,4mm), Bắc Giang (86,2mm), Bắc Kạn (78,6mm)… Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, TPHCM và Nam bộ từ ngày 2-5 sẽ chấm dứt đợt nắng nóng. Từ ngày 2 đến 8-5, nhiều khu vực có mưa chuyển mùa vào chiều hoặc tối, ban ngày còn nắng hoặc nắng nóng nhưng cục bộ. Từ giữa tháng 5, mùa mưa sẽ đến rõ hơn.

PHÚC HẬU