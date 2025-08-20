Hà Nội: Thông tin mới nhất về phân luồng giao thông ngày 21-8

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức tối 21-8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông báo phân luồng giao thông trong ngày 21-8.

Chiều ngày 20-8, Cục Cảnh sát giao thông thông tin về phân luồng giao thông từ 10 giờ ngày 21-8 đến 5 giờ 22-8 đối với xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (trừ xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

Cụ thể, đối với các phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại: từ Quốc lộ 32 → đường tỉnh 316 → đường tỉnh 317 → Quốc lộ 6 đi các tỉnh Tây Bắc (không đi qua cầu Đồng Quang, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang).

Các phương tiện đến nút giao IC4, IC8 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và nút giao Quốc lộ 2 với Quốc lộ 2C đi theo lộ trình phân luồng trên.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh Đông Bắc và ngược lại, theo tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai hoặc Quốc lộ 2A → Quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) → rẽ vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tại nút giao Quốc lộ 18 với CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) → Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh Tây Bắc (Quốc lộ 6) đi phía Nam và ngược lại, tại ngã ba Mãn Đức (Km101+120 Quốc lộ 6, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ): đi theo Quốc lộ 12B đến ngã ba Chợ Mía (Km496+600 đường Hồ Chí Minh, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Tại Dốc Cun (Km83+530 Quốc lộ 6, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ): đi theo tỉnh lộ 12B → ngã ba Hàng Đồi (Km47+700 ĐT12B) → Quốc lộ 21 → đường Hồ Chí Minh (km 450+900, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) đi Thanh Hoá, các tỉnh phía Nam.

Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc hoặc phía Đông

Nút Đồng Giao (Km282 CT01, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình): đi theo hướng đại lộ Hoa Lư → Quốc lộ 12B → đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Phú Thọ, Tây Bắc.

Nút Mai Sơn (Km274 CT01, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình): đi theo tuyến tránh TP Ninh Bình cũ → Quốc lộ 1 đến nút giao với Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ, các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện rẽ phải vào Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) đi các tỉnh phía Đông.

Nút Cao Bồ (Km260 CT01, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình): theo Quốc lộ 10 đi các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Quảng Ninh).

Nút Liêm Tuyền (Km230 CT01, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình): đi Quốc lộ 21B (đường tỉnh 494 cũ) → đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện đi theo Quốc lộ 21B → đường tránh Phủ Lý đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Nút Vực Vòng (Km219 CT01, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình): đi theo Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh → Quốc lộ 39 → phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại

Từ nút giao Yên Mỹ (Km21+500 CT04, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên): đi vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào Quốc lộ 39 qua cầu Yên Lệnh → Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam;

Từ nút giao Yên Mỹ vào Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Đối với tuyến Quốc lộ 5: Từ cầu vượt Nhân Hoà (Km24+250 Quốc lộ 5): → Quốc lộ 39 → cầu Yên Lệnh hoặc đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam. Từ Quốc lộ 5 → Quốc lộ 17 hoặc vào Quốc lộ 1A (đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.

Các phương tiện từ các tỉnh Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc, phía Đông và ngược lại

Từ cầu vượt Khả Lễ (Km139 Quốc lộ 1A) → Quốc lộ 18 hoặc đến nút giao với CT07 đi các tỉnh phía Bắc. Các phương tiện đến cầu vượt Bồ Sơn (Km138+500 Quốc lộ 1A) → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 17 đi vào Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Đối với đường tỉnh 295B (Quốc lộ 1A cũ): Từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 (Cột đồng hồ Từ Sơn, Km154+100 ĐT 295B) rẽ phải vào đường tỉnh 277 mới (hướng đi Đồng Kỵ) → đường tỉnh 286 → đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → Quốc lộ 18 đi các tỉnh phía Bắc.

Các phương tiện đến từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 → Quốc lộ 1A (hướng đi Đền Đô) đi các tỉnh phía Đông. Tuyến đường, thời gian, chủng loại phương tiện giao thông đường bộ cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế hoạt động trong khu vực nội thành Hà Nội, thực hiện theo thông báo phân luồng giao thông tạm thời của Công an TP Hà Nội.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cũng thông báo điều chỉnh giờ phân luồng sớm hơn so với thông báo trước đó. Theo đó, cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) từ 11 giờ 30 ngày 21-8 đến 3 giờ ngày 22-8 trên các tuyến phố: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

ĐỖ TRUNG