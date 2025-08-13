Xã hội

Hà Tĩnh: Cá chết nổi trắng hồ điều hòa công viên trung tâm

Ngày 13-8, tại hồ điều hòa công viên trung tâm (hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Video: Cá chết nổi trắng hồ điều hòa công viên trung tâm ở Hà Tĩnh

Ghi nhận của PV SGGP trưa cùng ngày cho thấy, thời tiết nắng nóng gay gắt, trên mặt hồ và dọc các mép bờ xuất hiện nhiều cá rô phi, cá rô đồng… đủ kích cỡ chết lềnh bềnh, trôi dạt tập trung thành từng mảng kéo dài hàng chục mét. Xác cá phân hủy kết hợp thời tiết oi bức khiến mùi hôi lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực.

Cá chết nổi trắng trên lòng hồ điều hòa công viên trung tâm

Người dân cho biết, cá bắt đầu chết rải rác từ ngày 12-8 và tăng nhiều vào ngày 13-8.

Ông Nguyễn Duy Bằng, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã huy động nhân viên vớt, thu gom toàn bộ xác cá đưa đi chôn lấp, tiêu hủy để giảm mùi hôi và ô nhiễm.

Theo ông Bằng, hiện tượng này năm nào cũng xảy ra vào thời điểm nắng nóng, do sốc nhiệt, tảo phát sinh làm cá thiếu oxy. Trước đây, cơ quan chuyên môn trung ương từng phối hợp địa phương khảo sát, tìm giải pháp xử lý tảo nhưng chi phí rất lớn.

Cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc

>> Một số hình ảnh cá chết ở hồ điều hòa công viên trung tâm, trưa 13-8:

Cá rô phi và cá rô đồng chết ở hồ điều hòa công viên trung tâm
Có nhiều con cá chết to bằng bàn tay
Cá chết phân hủy và bốc mùi hôi thối nồng nặc
Cá chết ở lòng hồ điều hòa công viên trung tâm chủ yếu là loại cá rô phi và rô đồng
