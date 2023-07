Hà Tĩnh: Nhiều tiểu thương đồng loạt viết đơn tố giác vì "vỡ hụi"

Theo phản ánh của nhiều tiểu thương ở chợ Voi (xã Kỳ Bắc), nhiều năm nay do quen biết khi buôn bán tại khu vực chợ Voi, bà H.T.T. đứng ra huy động các tiểu thương tham gia vào các dây “hụi” (một hình thức gửi tiết kiệm…) do bà này đứng chủ với cam kết trả tiền và lãi sòng phẳng.

Do tin tưởng bà T. buôn bán có uy tín tại chợ Voi nên nhiều tiểu thương đã tham gia và góp “hụi” cho bà T. với số tiền tùy vào khả năng của từng người nhằm mục đích tiết kiệm, khoản tiền góp từ hàng trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng mỗi ngày. Thời gian góp “hụi” trong vòng 10 tháng, mỗi tháng mở “hụi” 1 lần. Sau khi góp “hụi”, thời gian đầu, bà T. vẫn thực hiện thanh toán tiền và lãi suất đầy đủ cho những người tham gia.

Tuy nhiên, thời gian sau đó khi đến kỳ hạn thì chậm, không thanh toán. Khi tiểu thương nhiều lần đến tìm hỏi, đòi thanh toán tiền thì bà T. tìm lý do thoái thác hết lần này đến lần khác, không thanh toán. Từ đầu năm 2023, khi nghe được thông tin bà T. "vỡ hụi”, nhiều tiểu thương hết sức hoang mang, lo lắng.

Theo thông tin ban đầu, có rất nhiều tiểu thương trên địa bàn huyện Kỳ Anh tham gia góp “hụi” cho bà T., trong đó người ít thì hàng chục triệu đồng, người nhiều lên đến cả tỷ đồng.

Sáng 4-7, đang ngồi viết đơn tố giác, bà L.T.L. (50 tuổi, trú thôn Nam Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh), tiểu thương kinh doanh buôn bán gà tại chợ Voi cho biết, nhiều năm nay bà tham gia góp “hụi” cho bà T.. Thời gian đầu, bà T. vẫn thanh toán đầy đủ, sòng phẳng, đều đặn nhưng sau đó không thanh toán. Đến nay, bà T. vẫn còn nợ của bà L.T.L. số tiền hơn 205 triệu đồng.

Ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thông tin, sáng 4-7, có khoảng 60-70 người dân trên địa bàn xã Kỳ Phong và xã Kỳ Bắc, chủ yếu là tiểu thương, đã có mặt tại trụ sở UBND xã để làm việc, kê khai với cơ quan công an về quá trình đóng góp tiền cho bà H.T.T.. Mặc dù, đến thời điểm này chưa thống kê cụ thể, nhưng ước tính trên địa bàn xã Kỳ Phong có khoảng trên 100 người dân tham gia đóng góp tiền cho bà H.T.T..

Sáng 4-7, lãnh đạo UBND xã Kỳ Bắc cũng cho biết, có rất đông người dân, chủ yếu là tiểu thương trên địa bàn đã đến trụ sở UBND xã này kê khai, khai báo sự việc với cơ quan công an.

Tối ngày 3-7, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại khu vực chợ Voi (huyện Kỳ Anh) để nắm thông tin, chỉ đạo xử lý sự việc. Tại đây, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã lắng nghe và ghi chép những ý kiến, thông tin mà người dân cung cấp. Sau khi nghe và tổng hợp thông tin của người dân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ, đồng thời cũng đề nghị người dân hết sức bình tĩnh, hợp tác cung cấp nhanh tất cả những thông tin, hình ảnh, bảng kê, hoặc thông tin tài liệu liên quan cho cơ quan công an. Cơ quan công an sẽ tiếp nhận và xử lý một cách kịp thời.