Hai anh em ruột bị ngạt khí, tử vong dưới giếng sâu

Lực lượng chức năng xuống giếng để trục vớt các nạn nhân

Chiều 28-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức cứu nạn, đưa thi thể 2 anh em ruột bị tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí lên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, anh Hoàng Văn T. (26 tuổi, trú tại xã Dliêya, huyện Krông Năng) xuống giếng sâu 18m của gia đình để tiếp tục đào giếng lấy nước. Khi xuống giếng được một lúc thì anh T. bất tỉnh.

Lúc này, anh Hoàng Văn M. (28 tuổi, anh ruột của T.) phát hiện sự việc, đã xuống giếng để cứu em trai. Tuy nhiên, khi vừa xuống giếng sâu thì anh M. cũng bất tỉnh. Cả 2 nạn nhân sau đó đã tử vong.

Phát hiện 2 anh em bị ngạt thở dưới giếng, người thân báo đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường tham gia cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng công an nhận định, dưới giếng sâu có lượng lớn khí độc nên đã triển khai cho chiến sĩ đeo bình dưỡng khí, mặc đồ bảo hộ, thực hiện các biện pháp an toàn. Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được thi thể 2 nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

MAI CƯỜNG