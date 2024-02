Hai con gái ông chủ Tân Hiệp Phát không thừa nhận giúp cha mình cho vay tiền

Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh cùng 2 con gái đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay tiền nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, rồi chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra bổ sung xác định bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 1-2019 đến tháng 11-2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại, gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.

Ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương

Trong đó, bị cáo Trần Uyên Phương là người có trình độ thạc sĩ, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát; có kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết pháp luật. Bị cáo Phương đã giúp cha mình là Trần Quí Thanh chiếm đoạt các tài sản trị giá gần 600 tỷ đồng của 3 cá nhân.

Cụ thể, bị cáo Phương đã giúp Trần Quí Thanh chiếm đoạt dự án Minh Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh có giá trị tại thời điểm tháng 8-2020 là gần 428 tỷ đồng; chiếm đoạt 29 thửa đất của của ông Nguyễn Văn Chung có giá trị là hơn 48 tỷ đồng; chiếm đoạt 4 thửa đất của ông Lâm Hoàng Sơn có giá trị là hơn 80 tỷ đồng và chiếm đoạt 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông là gần 39 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Phương không thừa nhận giúp Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ thừa nhận là mua bán. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 đồng phạm với vai trò giúp sức.

Cũng tại cơ quan điều tra, mặc dù đầy đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trần Uyên Phương và đồng phạm, tuy nhiên Trần Uyên Phương vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo và không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Tương tự, bị can Trần Ngọc Bích (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) là người có trình độ, có kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết pháp luật. Bị cáo Bích đã giúp cho cha mình là Trần Quí Thanh chiếm đoạt các tài sản trị giá hơn 880 tỷ đồng của bà Đặng Thị Kim Oanh.

Cụ thể, bị cáo Bích đã giúp Trần Quí Thanh chiếm đoạt dự án Minh Thành có giá trị tại thời điểm tháng 8-2020 là hơn 427 tỷ đồng; chiếm đoạt dự án Nhơn Thành cùng của bà Đặng Thị Kim Oanh có giá trị tại thời điểm tháng 8-2020 là hơn 453 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Bích không thừa nhận giúp Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần.

Tuy nhiên, kết luận điều tra bổ sung cũ nêu rõ: “Cần phải xử lý bị can Trần Uyên Phương, bị can Trần Ngọc Bích bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, 2 bị can có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tham gia điều hành doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Việc vi phạm pháp luật của bị can Trần Uyên Phương và bị can Trần Ngọc Bích là do thực hiện theo chỉ đạo của Trần Quí Thanh nên cần xem xét khi lượng hình”.

CHÍ THẠCH