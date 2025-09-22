Hạn chế “tổn thất kép” do lãng phí

Sáng 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận về dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài nguyên và tài sản công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng cần chuyển từ tư duy “tiết kiệm chi phí” sang tư duy “hiệu quả sử dụng ngân sách và tài nguyên”. Ông đề nghị bổ sung nguyên tắc đánh giá tiết kiệm, chống lãng phí phải dựa trên định mức kết hợp với đánh giá tổng thể hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ, tác động xã hội; tránh cách đánh giá hình thức, máy móc.

Dự thảo luật xác định 9 nhóm hành vi gây lãng phí và 9 nhóm vi phạm trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; quy định chế tài xử lý từ giải trình, bồi thường, kỷ luật, xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng báo cáo tại phiên họp

Bày tỏ quan tâm đến việc xử lý vi phạm, ông Phan Văn Mãi đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, trách nhiệm liên đới của người đứng đầu và quy định các trường hợp gây lãng phí phải bồi thường cùng mức bồi thường.

“Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định về áp dụng các biện pháp khắc phục theo hướng phục hồi, tái cơ cấu, chuyển đổi mục đích sử dụng, nhằm tận dụng tối đa giá trị còn lại của tài sản công, dự án, cơ sở hạ tầng… Quy định như vậy sẽ bảo đảm phù hợp với nguyên tắc quản trị bền vững, góp phần hạn chế tổn thất kép về ngân sách và xã hội, đồng thời gia tăng trách nhiệm tái sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công. Đây cũng là biện pháp khắc phục tích cực để tránh lãng phí chồng lãng phí, bên cạnh các biện pháp xử lý kỷ luật, bồi thường”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định việc xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ, công chức trong một số trường hợp nhất định khi có hành vi gây lãng phí, vi phạm; việc áp dụng được dẫn chiếu theo các luật liên quan để tránh chồng chéo.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung nguyên tắc phân biệt rõ hành vi gây lãng phí do thiếu trách nhiệm với rủi ro khách quan trong quá trình đổi mới, thí điểm chính sách, nhằm tạo hành lang pháp lý cho cán bộ “dám nghĩ, dám làm”, không bị đánh đồng giữa thất bại thử nghiệm với sai phạm.

Để bảo đảm cơ sở vững chắc cho quy định này, cơ quan thẩm tra kiến nghị bổ sung cơ chế kiểm soát rủi ro và đánh giá hợp lý; đồng thời yêu cầu các cơ quan xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để phòng ngừa lãng phí, xác định rõ ranh giới giữa lỗi chủ quan và rủi ro khách quan.

Các ý kiến tại phiên họp cơ bản đồng tình với dự thảo, đồng thời lưu ý phải rà soát bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Luật Phòng, chống tham nhũng cũng đang trong quá trình sửa đổi.

ANH PHƯƠNG