6 tháng đầu năm, TPHCM thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thu hồi gần 54.000 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa có báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2025. Nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận trên các lĩnh vực như ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công và cải cách hành chính.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 321.892 tỷ đồng, bằng 61,89% dự toán, tăng 20,38% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 256.779 tỷ đồng (tăng 24,42%), thu từ xuất nhập khẩu hơn 65.020 tỷ đồng (tăng 6,58%).

Chi ngân sách địa phương đạt hơn 53.573 tỷ đồng, tăng 67,12% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 23.203 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 30.370 tỷ đồng, tăng gần 39% do thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1-7-2024.

Đáng chú ý, thành phố đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao, cả vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (tổng cộng hơn 85.000 tỷ đồng), điều này thể hiện rõ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Thành phố cũng đã cắt giảm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản chi theo lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, với số tiền lên đến 1.417 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tiết kiệm, thực hiện khoán văn phòng phẩm, điện, nước, hạn chế hội họp hình thức và lãng phí thời gian.

Nguồn vốn ngân sách trong tổng số đầu tư toàn xã hội đã được sử dụng để đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã tổ chức 25 đoàn thanh tra, phát hiện 5 đơn vị có vi phạm liên quan tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng số tiền kiến nghị xử lý về kinh tế gần 54.000 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi được 99,3%.

Ngoài ra, TPHCM đã ban hành hàng loạt chính sách định mức, tiêu chuẩn trong sử dụng ngân sách, thiết bị, xe công, nhà công vụ... Trong đó, toàn thành phố hiện có 69 đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính; 2 đơn vị quản lý nhà công vụ với 69 căn hộ, không có sai phạm về sử dụng nhà công vụ.

Bên cạnh đó, công tác công khai ngân sách, kiểm tra sử dụng tài sản công và mua sắm tập trung tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các cơ quan đơn vị đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý sử dụng nhà đất, thực hiện kiểm kê đối chiếu số liệu. Đồng thời đề xuất phương án sắp xếp lại nhà đất hoặc hướng xử lý nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ hiệu quả. Các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được ban hành sát với thực tiễn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ.

Trong thời gian tới, TPHCM xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể, điều hành ngân sách chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, định mức; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thật sự cần thiết.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm, xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng kéo dài, kiểm soát chặt chẽ vốn vay. Đảm bảo 100% dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo Luật Đầu tư công năm 2024.

Tăng cường quản lý tài sản công, sử dụng đúng mục đích, định mức. Đặc biệt, thành phố đang hoàn thiện Đề án quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công và số hóa dữ liệu nhà đất, làm cơ sở xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất công bị bỏ trống hoặc sử dụng sai mục đích.

Đảm bảo công khai, minh bạch ngân sách và tài sản công, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn tiêu cực, lãng phí.

TPHCM giải ngân vốn đầu tư công tăng 76% so với cùng kỳ, đạt hơn 23.200 tỷ đồng

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực II, tính đến hết ngày 21-6-2025, TPHCM đã giải ngân hơn 16.564 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 19,4% kế hoạch. Ước đến hết tháng 6, tổng vốn đầu tư công được giải ngân đạt khoảng 23.203 tỷ đồng, tương đương 27,1% kế hoạch năm, vượt mục tiêu đề ra (25%).

Mặc dù chưa đạt mức kỳ vọng cao nhất (30%), nhưng kết quả này được đánh giá là rất tích cực khi so sánh với cùng kỳ năm 2024, thể hiện rõ nỗ lực điều hành quyết liệt và sát sao của chính quyền thành phố. Về giá trị tuyệt đối, số vốn đã giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2025 cao hơn cùng kỳ năm trước đến 7.153 tỷ đồng, tức tăng 76% so với mức 9.411 tỷ đồng năm 2024. Về tỷ lệ, giải ngân đến nay đã đạt 19,4%, tăng 7,5 điểm phần trăm so với mức 11,9% cùng kỳ năm trước.

Với quyết tâm cao, TPHCM đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh đầu tư… để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như Vành đai 3, các tuyến metro, hạ tầng số và chỉnh trang đô thị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống người dân trong năm 2025.