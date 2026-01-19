Hàn Quốc triển khai "tên lửa quái vật"

Ngày 18-1, Hàn Quốc bắt đầu triển khai tới các đơn vị tác chiến tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5, loại vũ khí được mệnh danh là “tên lửa quái vật” với đầu đạn nặng 8 tấn.

Tên lửa Hyunmoo-5, được mệnh danh là “tên lửa quái vật” với đầu đạn nặng 8 tấn, được trưng bày trong sự kiện ngày hội truyền thông Ngày Lực lượng Vũ trang tháng 9-2025. Ảnh : Yonhap

Theo Korea Times dẫn nguồn tin quân sự, việc triển khai Hyunmoo-5 được khởi động từ cuối năm 2025 và dự kiến hoàn tất quá trình đưa vào trạng thái sẵn sàng tác chiến trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.

Hyunmoo-5 được thiết kế nhằm phá hủy các cơ sở chỉ huy ngầm kiên cố, là thành phần quan trọng trong Hệ thống Trừng phạt và Trả đũa quy mô lớn của Hàn Quốc (KMPR), một trong ba trụ cột của “Hệ thống Tam giác Hàn Quốc”, cùng với Chuỗi tiêu diệt (Kill Chain) và Hệ thống Phòng không – Phòng thủ tên lửa Hàn Quốc (KAMD).

Bên cạnh đó, Hàn Quốc đang phát triển các hệ thống tên lửa công suất cao thế hệ tiếp theo, được biết đến một cách không chính thức với tên gọi Hyunmoo-6 và Hyunmoo-7, được cho là có tầm bắn xa hơn hoặc khả năng xuyên phá được cải thiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Baek cho biết, theo đánh giá của các chuyên gia, việc sử dụng từ 15–20 tên lửa công suất lớn có thể tạo ra sức hủy diệt tương đương, thậm chí vượt một vụ nổ hạt nhân, qua đó giúp Hyunmoo-5 đóng vai trò công cụ răn đe chiến lược phi hạt nhân. Hàn Quốc sẽ tiếp tục nâng cao sức công phá, độ chính xác và số lượng các loại tên lửa công suất lớn nhằm duy trì khả năng răn đe chiến lược.

KHÁNH HƯNG