Chiến dịch quân sự của Israel bước vào giai đoạn 2

Nhà cửa đổ nát sau một đợt không kích của Israel ở gần Quảng trường Azadi, thủ đô Tehran, Iran. ﻿Ảnh: MOHAMMAD MOHSENIFAR

Trong giai đoạn này, các máy bay chiến đấu của Israel sẽ tiến hành các đợt không kích nhằm vào những hầm chứa tên lửa đạn đạo cùng các thiết bị liên quan nằm sâu dưới lòng đất của Iran. Một nguồn tin cho biết, Israel đặt mục tiêu vô hiệu hóa khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên không của Iran vào cuối cuộc chiến, cũng như tập trung vào việc loại bỏ giới lãnh đạo của Iran.

Trong một diễn biến khác, báo Washington Post (Mỹ) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hỗ trợ quân sự, bao gồm yểm trợ trên không cho các lực lượng đối lập người Kurd tại Iran nếu họ tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của Iran.

Theo đó, Tổng thống Mỹ trong tuần này đã có các cuộc điện đàm với một số lãnh đạo người Kurd tại Iran cũng như tại khu tự trị người Kurd của Iraq nhằm thảo luận khả năng phối hợp hành động trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.

Tại các cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng các lực lượng người Kurd cần đưa ra lựa chọn đứng về phía nào liên quan tới cuộc xung đột Trung Đông hiện nay, trong bối cảnh những lực lượng này vẫn đang có lập trường thận trọng vào thời điểm nhạy cảm này.

Quân đội Iran đã lên tiếng bác cáo buộc về việc nước này tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào Azerbaijan ngày 5-3, khiến 2 người bị thương và cho rằng đó là hành động của Israel. Hãng thông tấn Tasnim (Iran) đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ gần biên giới phía Tây Nam Iran. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã bác bỏ những thông tin này.

MINH CHÂU