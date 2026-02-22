Hàng chục ngàn du khách đội mưa trẩy hội chùa Hương

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), hàng chục ngàn du khách nô nức xuôi dòng suối Yến về khai hội chùa Hương (Hà Nội), mở màn mùa lễ hội lớn nhất miền Bắc.