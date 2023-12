Hàng vạn người đổ về hồ Hoàn Kiếm để Countdown chào đón năm mới 2024

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, lễ hội Countdown chào đón năm mới 2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ đêm 31-12 kéo dài đến 1 giờ sáng 1-1-2024 với khoảng 10 vạn người tham dự. Mặc dù vậy, từ chiều tối cùng ngày, tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt là phía trước Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã đông nghịt người, phần lớn là các bạn trẻ tập trung tại đây để chờ đón các chương trình nghệ thuật đặc sắc của lễ hội chào năm mới 2024.

Biển người tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đông nghịt người dân và du khách

Tại nhiều phố xung quanh khu vực phố đi bộ như: Hàng Gai, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Đinh Liệt, Lương Văn Can, Tràng Tiền, Hàng Bài… cũng đông nghịt người. Nhiều du khách quốc tế cảm thấy rất hào hứng khi được hòa vào bầu không khí náo nhiệt tại đây.

Phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm không còn chỗ trống

Nhiều bạn trẻ đến sớm để kiếm một chỗ ngồi chờ đón Countdown chào đón năm mới 2024

Để bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động chào năm mới tại khu vực trên, Công an quận Hoàn Kiếm và lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án chống giẫm đạp, phòng chống cháy nổ và chống các hành vi quá khích. Đặc biệt, tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội đã triển khai 30 chốt đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự; trong đó có những chốt đặc biệt chống giẫm đạp chỉ mở trong trường hợp xảy ra sự cố.

MINH KHANG