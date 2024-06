Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tiếp tục tăng

Từ năm 2023, sản lượng hành khách trên tuyến đã tăng 31,7% so với năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng hành khách trên tuyến tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ vé ổn định do lượng hành khách sử dụng vé tháng tăng.

Trung bình các ngày trong tuần, tàu điện Cát Linh - Hà Đông vận chuyển khoảng 35.000 hành khách. Vào những ngày cuối tuần, tàu điện Cát Linh - Hà Đông vận chuyển khoảng 22.000 hành khách.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đánh giá, sau gần 3 năm đưa vào khai thác thương mại, tuyến tàu điện đã thể hiện được tính ưu việt về độ an toàn, đúng giờ, văn mình, lịch sự, được hành khách tin tưởng sử dụng. Lượng khách đi vé tháng đang ngày một tăng lên.

Theo Sở GTVT Hà Nội, sắp tới, hiệu quả khai thác của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ tiếp tục tăng khi có thêm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được đưa vào khai thác. Dự kiến đoạn trên cao (8,5km) thuộc tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội sẽ được đưa vào vận hành vào tháng 7.

Tuy nhiên, đến nay, đoạn tuyến trên cao của dự án vẫn chưa nhận được chứng chỉ an toàn hệ thống, chậm 3 tuần so với kế hoạch ban đầu. Hiện, đơn vị tư vấn đang tiến hành đánh giá nhằm đạt được chứng chỉ này, sau đó các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thẩm định, đánh giá, kiểm tra và công nhận kết quả hoàn thành dự án, đủ điều kiện vận hành thương mại.

Đến thời điểm này, toàn tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đạt 78,53% sản lượng, riêng đoạn trên cao đạt 100%, đoạn ngầm đạt 34,5%. Công tác giải phóng mặt bằng các ga ngầm đã hoàn thành, bàn giao toàn bộ cho các nhà thầu thi công. Dự án khai thác toàn tuyến vào năm 2027.

MINH ANH