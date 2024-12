Hành trình 10 năm kiến tạo những giá trị bền vững của nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise

Được vinh danh ở hai hạng mục “Nhà phát triển BĐS tiêu biểu” (lần thứ 4 liên tiếp) và “Dự án bất động sản xanh tiêu biểu” dành cho dự án trọng điểm The Global City tại giải thưởng Bất động sản (BĐS) tiêu biểu 2024, Masterise tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực vượt trội trên hành trình kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp và trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng.

Masterise lần thứ 4 liên tiếp khẳng định vị thế “Nhà phát triển BĐS tiêu biểu”

Ngày 11-12-2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường 10 năm phát triển của Masterise khi tập đoàn này tiếp tục được công nhận bằng những giải thưởng uy tín tại sự kiện trao giải “Bất động sản tiêu biểu 2024” - giải thưởng BĐS thường niên tổ chức bởi tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. Đại diện Masterise cho biết: “Giải thưởng không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Masterise, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo các giá trị sống đẳng cấp cho khách hàng, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững vì một tương lai tốt đẹp hơn - sứ mệnh mà Masterise luôn theo đuổi.”

Trong suốt một thập kỷ qua, Masterise đã ghi dấu ấn với nhiều dự án đẳng cấp. Từ các sản phẩm Bất động sản hàng hiệu như Grand Marina Saigon, The Grand Hanoi, The Rivus, các khu căn hộ cao cấp thuộc Masteri Collection và Lumière Series, đến khu đô thị The Global City, chất lượng luôn là yếu tố được Masterise đưa lên hàng đầu. Quy trình phát triển dự án tuân thủ nghiêm ngặt theo những tiêu chuẩn quốc tế, từ thiết kế kiến trúc, lựa chọn vật liệu đến các công đoạn thi công, hoàn thiện, bàn giao và vận hành. Hơn cả một không gian sống đơn thuần, mỗi dự án luôn được chăm chút đến từng chi tiết để mang đến những trải nghiệm sống đáng giá, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của các cư dân đô thị thế hệ mới.

Bên cạnh chất lượng vượt trội, Masterise còn khẳng định năng lực quốc tế khi là nhà phát triển BĐS Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến nay đưa Việt Nam lên bản đồ BĐS hàng hiệu thế giới với danh mục BĐS hàng hiệu lớn nhất Việt Nam. Thông qua hợp tác chiến lược cùng Marriott International - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu danh tiếng như Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton, Masterise mang chuẩn mực khách sạn 5 sao vào không gian sống, chinh phục không chỉ khách hàng trong nước mà cả các cư dân toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước sang chu kỳ mới, Masterise tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực tài chính khi liên tục triển khai các dự án mới. Tập đoàn cũng cam kết mang đến những dự án được hoàn thiện với pháp lý vững vàng, đảm bảo quyền lợi tối đa và sự an tâm cho khách hàng. Chỉ riêng trong năm 2024, Masterise đã trao sổ hồng cho 4 dự án.

Tầm nhìn tiên phong của Masterise còn được hiện thực hóa qua câu chuyện kiến tạo đô thị bền vững. The Global City, Khu đô thị biểu tượng - trung tâm mới của TPHCM được bình chọn là “Dự án bất động sản xanh tiêu biểu 2024” là một trong những minh chứng cho cam kết phát triển bền vững của Masterise trong kỷ nguyên mới.

The Global City trở thành “Dự án bất động sản xanh tiêu biểu 2024”

Được thiết kế bởi Foster + Partners - đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới, The Global City là sự kết hợp hoàn hảo và đầy cảm hứng giữa triết lý “đô thị vị nhân sinh” và những nguyên tắc thiết kế bền vững.

Không gian đô thị lý tưởng giúp cư dân tận hưởng những trải nghiệm xứng tầm tại The Global City

Triết lý "đô thị vị nhân sinh" tại The Global City hướng đến việc tạo ra một không gian sống thân thiện, gần gũi thiên nhiên, thúc đẩy sự kết nối giữa không gian và các giá trị sống cho con người. “Xu hướng thiết kế của thập kỷ” Biophilia được đối tác thiết kế cảnh quan WATG vận dụng đầy sáng tạo, giúp cư dân tái tạo năng lượng và gia tăng kết nối thiên nhiên với 450.000 m2 tổng diện tích mảng xanh và mặt nước. Theo quy hoạch, khu đô thị được thiết kế hòa hợp cùng hệ tiện ích đồng bộ, bao gồm trung tâm thương mại lên đến 123.000 m2, kênh đào nhạc nước 2km - dài nhất Đông Nam Á, các trường học, bệnh viện, văn phòng làm việc chuẩn quốc tế cùng những các tiện ích giải trí, ẩm thực, thể thao... Đây sẽ là không gian đô thị lý tưởng giúp cư dân tận hưởng những trải nghiệm xứng tầm từ sống, làm việc, học tập, rèn luyện sức khoẻ đến thư giãn, ăn uống, vui chơi,...

Bên cạnh đó, kiến trúc dự án được đảm bảo tối ưu năng lượng và tích hợp công nghệ xanh. Từ vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, hệ thống quản lý nước thông minh đến các công nghệ giảm thiểu phát thải, mọi yếu tố đều được Masterise áp dụng để định hình nên một chuẩn mực mới về đô thị bền vững.

Thiết kế cảnh quan tại The Global City kết nối cư dân với thiên nhiên giúp họ tái tạo năng lượng

Những dấu ấn đáng tự hào của Masterise tại giải thưởng “BĐS tiêu biểu 2024” chính là minh chứng rõ nét cho năng lực quốc tế vươn tầm thế giới của tập đoàn. Hành trình kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp, mang đến những trải nghiệm xứng tầm của Masterise chắc chắn sẽ còn vươn xa, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho người Việt, cũng như tạo dựng những giá trị bền vững, trường tồn vượt thời gian.

NHƯ AN