Hành trình gieo hy vọng

Lần đầu tiên, người dân nghèo thị trấn Abyei được nhận một ngôi nhà tình nghĩa do Đội công binh số 1 của Việt Nam xây dựng. Chuyện đó thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân bản địa. Họ kéo đến rất đông vì hiếu kỳ lẫn nể phục. Người dân thậm chí còn cho đây là “hiện tượng” bởi chưa từng có chuyện một đơn vị của Liên hiệp quốc làm nhà tặng dân nghèo. Trung tá Nguyễn Quang Tuyển, Chính trị viên Đội Công binh số 1, chia sẻ, ngôi nhà là món quà mà 9 thành viên (3 thế hệ), toàn phụ nữ và trẻ em mới di cư đến Abyei không ngờ tới.

Ngôi nhà nghĩa tình này được ví như chuyện cổ tích trên mảnh đất Abyei, đã nối dài thêm chuỗi việc làm đầy ý nghĩa do người lính mũ nồi xanh của Việt Nam thực hiện tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hiệp quốc ở Abyei (UNISFA) trong 1 năm qua. Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Đội Công binh số 1, chia sẻ, dù mới triển khai quân tại phái bộ nhưng với phương pháp tổ chức thi công khoa học, hợp lý, đơn vị đã sửa đường, đào đắp, vận chuyển hơn 40.000m3 đất, đặt 15 cống, nâng cấp 46 km đường giao thông, bảo đảm giao thông trên tuyến đường Phân khu Bắc khoảng 50km, góp phần lưu thông hàng hóa, ổn định đời sống cho người dân Phân khu Bắc và toàn khu vực Abyei.

Bộ đội Việt Nam cũng đã tặng dân trong những nơi đóng quân nhiều lớp học và thư viện mới, cùng trồng cây gây rừng, góp phần bổ sung mảng xanh tươi đẹp cho mảnh đất nhiều nắng gió khắc nghiệt này. Một giáo viên của Trường tiểu học Charles Kuot cho hay: “Những cây xanh này sẽ lớn lên và nhiều năm nữa, khi các bạn đến nơi này, chúng tôi sẽ kể lại câu chuyện về những người Việt Nam đã vun trồng nên nó”. Còn thầy Athok Koul, Hiệu trưởng Trường Mầm non và Tiểu học Green Udd, chia sẻ: Trước đây, người dân Nam Sudan như tôi chỉ biết đến một Việt Nam quật cường và đầy sức mạnh trong chiến tranh. Kể từ khi những quân nhân mũ nồi xanh của Việt Nam tới đây, chúng tôi đã được biết thêm về một Việt Nam hòa bình, phát triển, trách nhiệm vì cộng đồng. Chúng tôi mong muốn sẽ được đón các bạn Việt Nam nhiều hơn nữa…

Hành trình vượt nửa vòng trái đất để thực hiện sứ mệnh quốc tế, các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC2.4) đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn một cách tốt nhất bằng kinh nghiệm, sáng tạo, trách nhiệm và tình yêu thương.

“Cũng như đồng đội tham gia lực lượng mũ nồi xanh của Liên hiệp quốc tại Bentiu, Nam Sudan trước đó, ngay từ tuần làm việc đầu tiên, các bác sĩ của BVDC2.4 đã phải đối mặt với nhiều ca cấp cứu phức tạp. Song với tình trạng ngập lụt tại Nam Sudan suốt một năm qua, có lẽ cuộc chiến với bệnh sốt rét là dai dẳng và cam go hơn cả”, Thiếu tá Lê Việt Anh, Phó Giám đốc BVDC2.4, chia sẻ.

Ngày 6-7-2022 là một ngày khó quên với BVDC2.4 khi tiếp nhận một bệnh nhân người Nam Sudan, nhân viên Liên hiệp quốc, trong tình trạng sốt cao 39,5OC, tụt huyết áp (90/50), “nhận thức lơ mơ, vã mồ hôi. Sơ bộ, bệnh nhân được chẩn đoán sốt rét ác tính thể não, lại kèm bệnh đái tháo đường tuýp 2” mãn tính lâu năm. Đây là trường hợp khó, tiên lượng tử vong cao. Dù điều kiện trang thiết bị hạn chế, song đội ngũ chuyên môn của bệnh viện đã nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị đúng, cộng với chế độ dinh dưỡng, chăm sóc tốt, bệnh nhân dần hồi phục.

Đến đầu tháng 10, giữa những tháng cao điểm của mùa sốt rét, bệnh nhân nam 39 tuổi, thuộc tiểu đoàn bộ binh Mông Cổ, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sốt cao trên 39OC, da và niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, gan to, được chẩn đoán sốt rét ác tính thể phủ tạng - đái huyết cầu tố. “Người bệnh sẽ bị tan vỡ hồng cầu cấp, dẫn đến tình trạng thiếu máu cấp, suy thận cấp, vàng da niêm mạc... và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Bởi vậy mỗi diễn biến nhỏ của bệnh nhân đều được theo sát để điều chỉnh lượng thuốc và kịp thời đưa ra các giải pháp tối ưu. Cuộc vật lộn với tử thần kéo dài 10 ngày căng thẳng khi các chỉ số sinh tồn luôn thay đổi theo giờ”, bác sĩ Việt Anh nhớ lại.

Ngày bệnh nhân người Mông Cổ được xuất viện, các bác sĩ vô cùng xúc động khi nhận được món quà thật ngọt ngào là chiếc bánh kem do anh tự làm với dòng chữ: “Cảm ơn Việt Nam - Thank you VietNam!”

Từ ngày 13-2 đến 22-2-2023, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), 76 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều phối ứng phó khẩn cấp thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ và đoàn công tác của một số nước tổ chức, triển khai công tác tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát. Trong đó 2 vị trí dấu hiệu có sự sống; bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ theo hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; phối hợp với đội cứu hộ của các nước Bahrain, Mexico tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương. Lãnh đạo đoàn đã thăm, trao đổi kinh nghiệm với 9 đội cứu hộ quốc tế; trao tặng gần 25 tấn trang thiết bị, vật tư, lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực xảy ra động đất.

Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc JEAN-PIERRE LACROIX: Năng lực, sáng kiến và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc đã góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của các phái bộ và trở thành những thực tiễn tốt, quan trọng để các lực lượng gìn giữ hòa bình học hỏi. Toàn quyền Australia DAVID HURLEY: Các sĩ quan phải đi đến một quốc gia xa lạ để hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ. Dù vậy, chất lượng, thái độ, sự chuyên nghiệp của những quân nhân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc luôn được đánh giá cao; mang đến niềm hy vọng cho người dân bản địa. Thật đáng khen ngợi khi chỉ trong thời gian ngắn, chất lượng và kết quả cũng như sự cống hiến của các quân nhân gìn giữ hòa bình Việt Nam đã được thể hiện rất rõ không chỉ với chúng tôi mà còn với toàn thế giới. Thượng tướng HOÀNG XUÂN CHIẾN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc của Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như làm lan tỏa phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ đối với bạn bè quốc tế. Hoạt động quan trọng và đầy ý nghĩa này đã truyền đi thông điệp về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, góp phần tạo thế và lực, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình. Tích cực tham mưu, tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc và đạt được nhiều kết quả quan trọng đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.