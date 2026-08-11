"Hành trình tri ân - Về miền đất lửa" của cán bộ tuyên giáo - dân vận và báo chí TPHCM

Ngày 11-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình về nguồn "Hành trình tri ân - Về miền đất lửa” cho đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM.

Đoàn do đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM.

Cùng tham gia có hơn 100 thành viên là cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản TPHCM và một số cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại TPHCM.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Ảnh: THANH CHIÊU

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế (phường An Cựu). Đây là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ từ nhiều địa phương trong cả nước.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế hiện còn 1.456 phần mộ chưa xác định được thông tin. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, TP Huế đã lấy mẫu toàn bộ 1.456 phần mộ để phục vụ công tác giám định ADN nhằm xác định thông tin liệt sĩ.

Đoàn đại biểu bắt đầu hành trình về nguồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp đó, đoàn tham quan Kinh thành Huế, nơi từng là kinh đô của triều Nguyễn. Hiện Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Chương trình về nguồn “Hành trình tri ân - Về miền đất lửa” kéo dài từ ngày 11 đến hết ngày 14-8. Những ngày tiếp theo, đoàn đến Quảng Trị, Đà Nẵng; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; thăm Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và thực hiện các hoạt động tri ân gia đình chính sách. Hoạt động là dịp để đội ngũ người làm báo, xuất bản TPHCM ôn lại truyền thống cách mạng, tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

THU HƯỜNG - THU HOÀI