HCDC khuyến cáo dịch bệnh gia tăng dịp cuối năm

Người dân cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nơi tập trung đông người

Ngày 3-1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, bao gồm cả Covid-19. Bên cạnh đó, nhu cầu giao thương, du lịch vào cuối năm cũng tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan.

Theo HCDC, bên cạnh ghi nhận số ca mắc các bệnh viêm hô hấp cấp tính tăng trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ trong tháng 12 vừa qua. Song song với sự gia tăng số ca bệnh, thế giới cũng đã ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là JN.1 đang dần phổ biến ở nhiều nước với tính lây truyền cao hơn. Dù xuất hiện biến thể mới nhưng may mắn là hiện nay vẫn chưa có bằng chứng về sự tăng nặng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng của biến thể phụ này so với các biến thể trước đó.

“Vaccine phòng Covid-19, xét nghiệm phát hiện và thuốc điều trị Covid-19 được dự đoán vẫn có hiệu quả đối với biến thể mới JN.1. Điều này cho thấy virus SARS-CoV-2 vẫn đang không ngừng biến đổi và có thể thay đổi đặc tính về lây truyền, mức độ nghiêm trọng của bệnh, tác dụng của vaccine, thuốc điều trị cũng như xét nghiệm chẩn đoán đối với virus”, HCDC khuyến cáo.

Cuối năm cũng là lúc nhu cầu mua bán gia cầm tăng cao so với bình thường, có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh cúm A(H5N1) ở người. Cuối tháng 11-2023, tại Campuchia đã ghi nhận thêm 2 ca mắc bệnh cúm A(H5N1), nâng tổng số ca mắc bệnh từ đầu năm đến nay là 6 ca, trong đó có 4 ca tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ gia tăng vào dịp cuối năm, ngành y tế TPHCM khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Cụ thể, đối với phòng ngừa các bệnh viêm hô hấp, cần đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người; thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; súc miệng, họng bằng nước súc miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể trạng; tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở…

Người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh cần hạn chế tiếp xúc gần với người khác, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ cao (người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền); tiêm vaccine đối với các bệnh đã có vaccine phòng ngừa như cúm, Covid-19. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Đối với phòng ngừa cúm gia cầm lây sang người, người dân không sử dụng gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; cần chọn lựa nơi mua gia cầm đáng tin cậy, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực hiện ăn chín uống chín. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

THÀNH SƠN